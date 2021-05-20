Австралиец Брюс Робертс убил грабителя, а после спрятал его тело в собственном доме. Мумифицированные останки нашли спустя 15 лет, пишет РИА Новости.
Как сообщает телеканал ABC, обнаружить останки грабителя Шейна Снеллмэна смогли только в 2018 году. Это произошло уже после смерти Робертса – он скончался по естественным причинам в 2017-м. Труп Снэллмэна позже обнаружили вызванные в дом уборщики. Также в здании нашли как минимум 19 единиц огнестрельного оружия.
Расследование показало, что Робертс застрелил Снеллмэна в 2002-м, когда тот пытался пробраться в дом. После этого Робертс практически не выходил из дома и 15 лет прятал труп Снеллмэна в спальне.
Фото: pixabay.com
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Австралиец 15 лет прятал тело убитого им мужчины в спальне
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