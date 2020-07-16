Авраменко: в Беларуси необходимо ускорить развитие водного транспорта

Такое мнение высказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на рабочей встрече по актуальным вопросам водного транспорта в Пинске на базе РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь", передает БЕЛТА.

– Необходимо ускорить движение вперед в развитии водного транспорта. Только это даст возможность гармонично достичь успехов. Все предложения, озвученные сегодня, очень важны. Они будут отражены в решениях встречи и будут, безусловно, выполняться, – отметил Алексей Авраменко.

По его словам, промежуточное подведение итогов состоится через три месяца.

К слову, развернутая программа действий была представлена в докладе начальника управления морского и речного транспорта Минтранса Андрея Чернобыльца. С конкретными предложениями по работе в связи с грядущими изменениями выступили также руководители некоторых организаций отрасли. Встреча продолжилась посещением Пинского ордена "Знак Почета" судостроительного-судоремонтного завода, а также гидроузлов "Переруб" и "Рагодощ" Днепро-Бугского канала.