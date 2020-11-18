Авраменко: к проектированию объектов дорожной отрасли нужны новые подходы

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко посетил "Белгипродор" – предприятие по инженерным изысканиям, проектированию автодорог, аэродромов и искусственных сооружений, сообщается на официальном сайте ведомства.
В ходе общения с коллективом Алексей Авраменко ознакомился с показателями социально-экономического развития и текущей работой организации. По словам директора Игоря Давыдова, нынешний год «Белгипродор» завершает достаточно успешно. Ожидается выполнение практически всех доведенных показателей.
Вместе с тем министр обратил внимание на необходимость усовершенствования работы ведущей проектной организации: «Сегодня крайне важно выработать новые подходы к проектированию объектов дорожной отрасли. В первую очередь это позволит избежать сложностей, которые могут возникать в процессе реализации проектов. К тому же благодаря новым идеям и механизмам ускорится процесс возведения объектов, улучшится их функциональная и эстетичная составляющая». Он также подчеркнул, что это комплексная работа всех участников строительства: заказчика, проектировщика, подрядчика.
В свою очередь Игорь Давыдов рассказал о процессе внедрения на предприятии информационного моделирования объектов (BIM-технологии), которое основано на использовании интеллектуальных 3D-моделей.
«С помощью BIM-технологии создается модель, которая обеспечивает точное видение проекта в целом. Это качественно новый подход и перспективное направление, над которым мы сейчас работаем и обучаем наших специалистов», – отметил он.
Также, по его словам, новая технология позволит проверять и оценивать различные решения еще до начала возведения объектов. Участники проекта получают возможность более полного и рационального обмена информацией, что позволяет добиться высокого качества строительных работ, а также экономии материальных затрат.
По окончании встречи Алексей Авраменко совместно с коллективом обсудил актуальные вопросы экономической, политической и социальной жизни страны, а также ответил на интересующие работников вопросы.
Фото: Министерство транспорта и коммуникаций
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Авраменко: к проектированию объектов дорожной отрасли нужны новые подходы
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