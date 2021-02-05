Авиакомпании как в России, так и в ряде других стран готовы возобновить транспортное сообщение. Со следующей недели будут функционировать уже пять рейсов авиакомпаний «Белавиа» и «Аэрофлот». Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко перед итоговой коллегией ведомства.
С 12 февраля планируется возобновление рейса из Минска в Санкт-Петербург и рейс на Ростов-на-Дону с 13 февраля. Кроме того, министерство договорилось с Российской Федерацией о возобновлении железнодорожного сообщения между Минском и Москвой с 8 февраля.
– Авиационная отрасль и железнодорожный транспорт готовы обеспечить все требования, которые выдвигают международные партнеры по части безопасности: масочный режим, температурные режимы, прививки, – заверил министр транспорта и коммуникаций.
По его словам, сегодня вводятся дополнительные ограничения, связанные с ПЦР-тестами. Некоторые страны требуют наличия и экспресс-тестов.
– Наша задача – обеспечить в аэропорту нужную пропускную способность, – сказал Алексей Авраменко, а также выразил надежду на последующее увеличение количества поездок.
Фото: БЕЛТА
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Авраменко: авиационная отрасль и железнодорожный транспорт готовы обеспечить все требования, которые выдвигают международные партнеры по части безопасности
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