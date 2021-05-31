Авиация МЧС Беларуси помогла ликвидировать крупный пожар в Турции

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, - сообщилПожар ликвидирован, после выполнения боевой задачи белорусский борт вернулся на площадку у турецкого города Сеферихисар и продолжил дежурство.Фото и видео: МЧС