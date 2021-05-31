Работники авиации МЧС Беларуси приняли участие в ликвидации крупного пожара вблизи турецкого города Милас.
- Пожар начался 29 мая и продолжался до воскресенья 30 мая. Огонь бушевал на площади более 12 га. Тушение осложнялось сильным ветром. К ликвидации пожара было привлечено несколько бортов, в том числе Ми-8 авиации МЧС Беларуси. Общий боевой налет составил 7 ч 35 мин., выполнено 42 сброса воды на очаг, - сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.
Пожар ликвидирован, после выполнения боевой задачи белорусский борт вернулся на площадку у турецкого города Сеферихисар и продолжил дежурство.
Фото и видео: МЧС
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Авиация МЧС Беларуси помогла ликвидировать крупный пожар в Турции
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