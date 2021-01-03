2 января работники ГААСУ «АВИАЦИЯ» выполнили транспортировку пациента из Бреста в Минск, сообщает МЧС.
Данный медицинский модуль воздушного судна оснащен современным оборудованием, которое позволяет не только поддерживать жизнедеятельность пострадавших в процессе всего полета, но и оказывать всю необходимую помощь. Этот метод транспортировки является самым быстрым и эффективным в экстренных случаях.
Авиаторы МЧС справились с поставленной задачей и доставили мужчину в столицу, где он был передан специалистам скорой медицинской помощи.
Видео МЧС
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Авиаторы МЧС транспортировали пациента в медицинском модуле из Бреста в столицу
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