Авиаторы МЧС транспортировали пациента в медицинском модуле из Бреста в столицу

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Спасательный борт Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль, осуществил транспортировку больного на аэродром Липки. Полет сопровождали медицинские работники, при мониторинге состояния пациента они использовали оборудование медицинского модуля.Данный медицинский модуль воздушного судна оснащен современным оборудованием, которое позволяет не только поддерживать жизнедеятельность пострадавших в процессе всего полета, но и оказывать всю необходимую помощь. Этот метод транспортировки является самым быстрым и эффективным в экстренных случаях.Авиаторы МЧС справились с поставленной задачей и доставили мужчину в столицу, где он был передан специалистам скорой медицинской помощи.Видео МЧС