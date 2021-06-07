Авиаторы МЧС Беларуси работают в Турецкой Республике, сообщает пресс-служба ведомства.
– За минувшие выходные экипаж белорусского вертолета Ми-8 выполнил 5 полетов с площадки в городе Сеферихисар. Общий налет за эти дни – более девяти часов, выполнено 42 сброса воды (более 200 т). К местам пожаров в районе населенного пункта Яли прибыли 14 спасателей, также осуществляется доставка продуктов питания, воды и имущества для турецких пожарных, которые ликвидируют возгорания с земли. Высадка людей и оборудования выполнялась с так называемого режима "висения": его используют самые опытные экипажи, когда в горной местности нет возможности приземлиться и точками опоры становится горная порода. Так авиаторы поддерживают воздушное судно практически в неподвижном положении, – пояснили в пресс-службе МЧС.
Сегодня экипаж вертолета снова заступил на боевое дежурство в турецком городе Сеферихисар и готов к выполнению задач.
Видео МЧС
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Авиаторы МЧС Беларуси помогают в тушении лесных пожаров в Турции
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.