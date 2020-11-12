Авиарейсы по маршруту Пекин – Минск – Пекин приостановлены до 23 ноября. Соответствующая информация появилась на официальном сайте посольства Беларуси в КНР.
– 11 ноября Департаментом гражданской авиации КНР принято решение о продлении до 23 ноября 2020 года приостановки выполнения рейсов СА721/СА722 по маршруту Пекин – Минск – Пекин по причине шести подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выявленных по прилете у пассажиров рейса СА722 Минск – Пекин 31 октября 2020 года, – говорится в сообщении дипмиссии.
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Авиарейсы по маршруту Пекин – Минск – Пекин приостановлены до 23 ноября
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Фото: Александр СТАДУБ