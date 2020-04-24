Авиарейс из Китая привезет в Беларусь препарат для лечения коронавируса

В состав груза кроме лекарств войдут реагенты и респираторы, сообщает БЕЛТА.

Рейс Пекин — Минск с препаратом для лечения коронавируса запланирован на субботу.

— Все эти средства, препараты и изделия будут безвозмездно переданы организациям, подведомственным Министерству здравоохранения, — рассказали в компании "Энерго-Оил".

Известно, что в состав груза войдут 310 упаковок противовирусного средства Фавипиравир, которое доказало свою эффективность при лечении коронавируса. Кроме этого, КНР передаст Беларуси реагенты для 9,6 тыс. тестов и 200 тыс. масок-респираторов KN95.

Также "Энерго-Оил" планирует поставить из Китая 88 млн защитных одноразовых масок. Ранее компания уже закупила в Китае 50 тыс. тестов на коронавирус и передала их Минздраву.