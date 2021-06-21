Авиакомпания S7 с 10 июля снова начнет летать из Москвы в Анталью. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу S7.
– S7 Airlines планирует возобновить регулярный каждодневный рейс по направлению Москва – Анталья с 10 июля, – рассказали в компании.
Авиакомпания S7 в ближайшее время планирует ввести и дополнительные рейсы в турецкие города.
– Сейчас мы составляем расписание полетов в Турцию. Скоро планируем открыть новые направления, об этом сразу же сообщим, – добавили в S7.
Фото: pixabay.com
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Авиакомпания S7 с 10 июля возобновит рейсы в Турцию
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