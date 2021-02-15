Авиакомпания "Россия" 14 февраля выполнила первый регулярный рейс из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в Национальный аэропорт Минск.
Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Вылет рейса SU6459 из аэропорта Пулково – в 10:00, прилет в Национальный аэропорт Минск – в 11:55. Обратный рейс SU6460 вылетает из белорусской столицы в 12:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 14:35. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A319.
К полетам будут допускаться те пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений из-за пандемии COVID-19. Об этом проинформировала пресс-служба Национального аэропорта Минск.
Фото: ТАСС
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Авиакомпания "Россия" начала летать из Санкт-Петербурга в Минск
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