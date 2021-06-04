Авиакомпания Nordwind открывает рейс из Казани в Минск. Такая информация размещена в Telegram-канале Национального аэропорта Минск.
– Авиакомпания Nordwind расширяет спектр предложений по прямым перелетам из международного аэропорта Казань в Национальный аэропорт Минск и запускает регулярные прямые пассажирские перевозки из Казани в Минск. С сегодняшнего дня стартует полетная программа авиакомпании на лайнерах Boeing 737, – уточняется в сообщении воздушной гавани.
Отправляться из Казани самолет будет по пятницам в 23:35. В Минск прибудет на следующий день в 2:05. Вылеты из столицы Беларуси будут выполняться по субботам в 3:05 с посадкой в Казани в 5:25. Полетная программа по этому графику будет действовать до октября текущего года.
Фото: БЕЛТА
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Авиакомпания Nordwind запускает рейс из Казани в Минск
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