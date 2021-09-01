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  2. Авиакомпания «Азимут» с 4 по 25 сентября вводит дополнительные рейсы по маршруту Минск – Краснодар

Авиакомпания «Азимут» с 4 по 25 сентября вводит дополнительные рейсы по маршруту Минск – Краснодар

С 4 по 25 сентября текущего года российская авиакомпания «Азимут» будет выполнять дополнительные рейсы по субботам из Минска в Краснодар и из Краснодара в Минск. Такая информация опубликована в Telegram-канале Национального аэропорта Минск.


Вылет из Краснодара будет происходить в 16:45, посадка в столице Беларуси запланирована на 19:25. Из Минска самолеты будут вылетать в 20:25, а совершать посадку в Краснодаре – в 23:05.

Уточняется, что с 8 августа из столицы Беларуси в Краснодар летают самолеты Национальной авиакомпании «Белавиа». Еженедельно выполняются три рейса.

Фото: pixabay.com
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