Авиакомпания Афганистана начнет международные полеты на следующей неделе

Авиакомпания Ariana Afghan Airlines собирается возобновить международные полеты со следующей недели, информирует Afgan Urdu.
По информации ресурса, глава национальной авиакомпании Афганистана Кари Рахматулла подтвердил тот факт, что полеты из столицы страны в другие государства начнутся в ближайшее время.
Известно, что международные авиаперевозки возобновятся при техподдержке Турции и Катара. Но куда именно будут летать самолеты, не указывается.
Внутреннее авиационное сообщение в Афганистане возобновилось 4 сентября. Самолеты летают из Кабула в Герат, Мазари-Шариф и Кандагар.