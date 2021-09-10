Авиакомпания Афганистана начнет международные полеты на следующей неделе

По информации ресурса, глава национальной авиакомпании Афганистана Кари Рахматулла подтвердил тот факт, что полеты из столицы страны в другие государства начнутся в ближайшее время.Известно, что международные авиаперевозки возобновятся при техподдержке Турции и Катара. Но куда именно будут летать самолеты, не указывается.Внутреннее авиационное сообщение в Афганистане возобновилось 4 сентября. Самолеты летают из Кабула в Герат, Мазари-Шариф и Кандагар.