Накануне пару с огромной разницей в возрасте запечатлели в Сочи, пишет "СтарХит".

Илья Авербух впервые прокомментировал роман с Лизой Арзамасовой, сыгравшей в «Папиных дочках».

Как отмечает издание, фигурист и актриса не раз появлялись вместе на публике, но никто даже подумать не мог, что их связывают отношения.

– Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой публичные люди. Подтверждаю – мы действительно встречаемся, – отметил Авербух.