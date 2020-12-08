Авербух прокомментировал слухи о свадьбе со звездой «Папиных дочек»

Скриншот из программы "Вечерний Ургант"

Слухи были спровоцированы снимком Арзамасовой, который девушка выложила на своей странице в Instagram. На нем актриса продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце. Знаменитость поставила эмодзи сердца и белого голубя, написав под снимком только лишь дату – 6 декабря. Естественно, поклонники предположили, что пара тайно поженилась.Авербух прокомментировал данную ситуацию, объяснив, что их отношения продолжают счастливо развиваться, однако никаких тайных свадеб и венчаний не было. Как только все случится, влюбленные обо всем расскажут.Напомним: летом нынешнего года на шоу «Вечерний Ургант» звезда «Папиных дочек» и российский фигурист сообщили о своем романе. Знаменитости некоторое время скрывали отношения, однако ради передачи решили сделать исключение. На данный момент 25-летняя актриса проживает с Авербухом в загородном доме.