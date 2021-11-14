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  2. Авдонин: жесткая позиция Польши по невыполнению Женевских соглашений не связана с ее национальными интересами

Авдонин: жесткая позиция Польши по невыполнению Женевских соглашений не связана с ее национальными интересами

В эфире телеканала Беларусь-1 аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин высказал мнение, что ситуация с беженцами и жесткая позиция Польши по невыполнению Женевских соглашений и требований международных договоров свидетельствует о том, что соседняя страна выполняет какую-то задачу. И она не связана с национальными интересами Польши или попытками поиска конструктивных решений.


 - Фактически мы наблюдаем новую форму международного терроризма, - отметил Алексей Авдонин.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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