Авдонин: Всебелорусское народное собрание в статусе конституционного органа – новая форма публичной дипломатии

Предложение Александра Лукашенко о повышении статуса Всебелорусского народного собрания до конституционного органа дает возможность исключить многие ошибки наших партнеров, союзников и соседей, создав институт гражданского общества, способный выражать напрямую интересы и чаяния каждого гражданина, осуществлять контроль за государственными органами и направлять их развитие. Об этом заявил порталу sb.by аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя озвученную Президентом инициативу о повышении статуса ВНС до конституционного органа.
Алексей Авдонин отметил, что предложение о повышении статуса ВНС является давно назревшей формой нового общественного диалога белорусского народа с органами власти:
– В современных условиях коммуникационной революции и в рамках нашего относительно небольшого по численности населения страны такую форму политического общения следует рассматривать как наиболее передовое решение по сравнению с политическими системами других государств.
Аналитик БИСИ обратил внимание, что во многих странах исторически сложившимся институтом гражданского общества являются политические партии, которые играют роль связующего звена между обществом и властью:
– Партии вырабатывают и аккумулируют политическую волю граждан и преобразуют ее в решения и действия госорганов. В классических представлениях именно развитая многопартийная система является необходимым условием политического плюрализма и реальной демократии.
Вместе с тем на современном этапе развития общественных отношений многопартийность не дает ожидаемого результата и зачастую приводит исключительно к необоснованной трате государственных денег на «перманентные выборы» и наживе отдельных политтехнологов на разработке идеологий и программ политических партий.
Алексей Авдонин убежден:
– Предложение Главы государства о повышении статуса Всебелорусского народного собрания до конституционного органа дает возможность исключить многие ошибки наших партнеров, союзников и соседей, создав институт гражданского общества, способный выражать напрямую интересы и чаяния каждого гражданина, осуществлять контроль за государственными органами и направлять их развитие.
Понятно, что делегаты ВНС не должны быть просто номинальными персоналиями, малоактивными и пассивными, выполняющими свою роль только раз в пять лет. Сейчас другое время, и оно требует иных подходов к «людям от народа». Время требует и изменения идеологии проведения и осуществления работы таких органов. Идеология проста: «мы, белорусы, один народ, и мы сами в ответе за свое будущее».
По словам эксперта, важно обеспечить правильный избирательный механизм делегатов в Собрание:
– ВНС –это всеобщее вече нашей белорусской семьи, а делегаты ВНС – это «глаз народа» за коррупционерами, медлительными и нерасторопными чиновниками. ВНС в статусе конституционного органа – это новая форма публичной дипломатии внутри страны. Когда ответственность за результат лежит не на одном Президенте или чиновниках из Правительства, но и на каждом из нас.
Фото: БЕЛТА
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Авдонин: Всебелорусское народное собрание в статусе конституционного органа – новая форма публичной дипломатии
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