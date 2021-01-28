Авдонин: Всебелорусское народное собрание в первую очередь носит информационно-эмоциональный характер

Предстоящее Всебелорусское народное собрание важно с точки зрения утверждения программы социально-экономического развития Беларуси, но в первую очередь это мероприятие носит информационно-эмоциональный характер. Население должно получить от государства четкий ответ на вопрос, что будет дальше. Такую точку зрения в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.
– Самое главное в том, что наша страна монолитна, – подчеркнул он. – Нас очень мало. И мы, белорусы, как жили одной семьей, так и живем. Все наши граждане являются членами общей семьи. В этом ключе крайне важна солидарность. Всебелорусское народное собрание – это форма солидарного, публичного управления, когда есть возможность консолидации разных групп в виде делегатов от разных социальных групп, регионов, которые фактически имеют возможность агрегировать все проблемы, имеющиеся на местах, переживания, рассмотреть их на общей площадке и выработать приемлемые для всех решения. Понятно, что в этих условиях важно не допустить популизма, которым многие страны сейчас страдают, а выработать решения, которые позволят всем нам увидеть результат.
Алексей Авдонин отметил, что, видя негатив, который сеют в соцсетях, Telegram-каналах, белорусы задаются понятыми вопросами – что будет дальше и к чему готовиться. И в этой связи Всебелорусское народное собрание очень своевременно. «Однозначно это мероприятие является важным с точки зрения определения направлений развития, утверждения программы социально-экономического развития страны. Но в первую очередь оно носит информационно-эмоциональный характер. Надо населению, нашим гражданам ответить на те вопросы, которые их беспокоят», – резюмировал аналитик Белорусского института стратегических исследований.
В ток-шоу «Будни», которое выходит в эфир ежедневно по будням с 8:00 до 10:00, обсуждаются самые актуальные темы из жизни Беларуси и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Авдонин: Всебелорусское народное собрание в первую очередь носит информационно-эмоциональный характер
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ