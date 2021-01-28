Авдонин: Всебелорусское народное собрание в первую очередь носит информационно-эмоциональный характер

, – подчеркнул он.Алексей Авдонин отметил, что, видя негатив, который сеют в соцсетях, Telegram-каналах, белорусы задаются понятыми вопросами – что будет дальше и к чему готовиться. И в этой связи Всебелорусское народное собрание очень своевременно., – резюмировал аналитик Белорусского института стратегических исследований.В ток-шоу «Будни», которое выходит в эфир ежедневно по будням с 8:00 до 10:00, обсуждаются самые актуальные темы из жизни Беларуси и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.