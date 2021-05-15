Авдонин: ВОВ – это элемент истории, который позволил белорусам сформироваться как нации

Таким мнением аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Эксперт отметил, что «попытка переписать историю не носит хаотичный характер». Он объяснил:
– Существуют целые институты, принадлежащие коллективному Западу, которые разрабатывают специальные методологические решения по искажению исторической памяти, связанной с Великой Отечественной войной. Для них, для Европы, мы победители, а они проигравшие. Принять это не могут, поэтому для них сама цель – избавиться от этой истории. И не только избавиться у себя, а еще и сделать так, чтобы мы перестали воспринимать события ВОВ как победоносные.
Аналитик БИСИ предупредил, что есть два варианта развития событий, если история будет забыта.
– С одной стороны, над нами будет легче установить контроль. С другой – [исторические] события будут повторяться. Поэтому для белорусов и в принципе для стран на постсоветском пространстве [сохранение исторической памяти] равносильно выживанию, – подчеркнул Алексей Авдонин.
Он добавил: «Если мы не сможем сохранить историю периода ВОВ, наши дети и внуки не смогут идентифицировать себя как белорусы. Не смогут понять, что мы являемся нацией, которая выжила в этот сложный период. Нас подвергали жесточайшему уничтожению, и именно в этот момент мы смогли обеспечить самосохранение».
Гость «Будней» уточнил:
– Надо понимать, что ВОВ – это тот элемент истории, который позволил белорусам сформироваться как нации. Очень сильной и объединенной – вспомните, как быстро после войны начала восстанавливаться и формироваться новая БССР, государство, которое впоследствии стало Республикой Беларусь.
– Сейчас же все наши оппоненты пытаются сделать так, чтобы мы, забыв историю, забыли и себя как суверенное государство, как независимую ото всех нацию, – подытожил Алексей Авдонин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Авдонин: ВОВ – это элемент истории, который позволил белорусам сформироваться как нации
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