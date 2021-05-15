Авдонин: ВОВ – это элемент истории, который позволил белорусам сформироваться как нации

Эксперт отметил, чтоОн объяснил:Аналитик БИСИ предупредил, что есть два варианта развития событий, если история будет забыта.подчеркнул Алексей Авдонин.Он добавил:Гость «Будней» уточнил:– подытожил Алексей Авдонин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.