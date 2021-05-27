Авдонин: военные авантюры в Восточной Европе имеют целью создание благоприятных условий для функционирования финансово-долговой модели США

считает, что увеличение группировок войск на приграничных с Беларусью территориях уже не косвенно, а напрямую указывает на активную подготовку странами НАТО наступательной операции на территории Союзного государства. Важным аспектом является то, что подобные военные авантюры в Восточной Европе имеют целью создание благоприятных условий для функционирования финансово-долговой модели США. Наличие конфликтов позволит втянуть Европу в очередную полномасштабную войну. А англосаксонский мир сможет на супервыгодных для себя условиях финансировать восстановление разрушенных стран и экономик – так уже было во время и после Второй мировой войны. Причем надо отметить, что все решения по наращиванию военной силы в Польше и странах Балтии принимаются ключевыми членами альянса: США, Великобританией и другими.