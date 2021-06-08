Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
– Ни о какой демократии в странах Европы или США говорить нельзя, – подчеркнул он. – Там власть насилия – подавление инакомыслия, альтернативных партий, которыми для них в первую очередь являются социалистические партии, движения, борющиеся за права простых рабочих, а не аристократии и корпораций. Сейчас мы четко видим, что такое демократия в их понимании. В их понимании это исключительно тот образ, который они хотят продать в другие страны. А демократия – это власть народа. И как раз в Беларуси реализованы те модели, которые позволяют народу осуществлять прямое управление государством. Это раздражает наших оппонентов. У них такого нет. И самое главное, население тех стран смотрит на нас и говорит: а что, может быть по-другому? У людей возникают вопросы к руководству стран, один из которых: почему у белорусов получилось, а у нас и насилие, и подавление, и полицейские рейды, и все остальное сопутствующее? Еще немножко – и у них произойдет переход от власти насилия к фашистской диктатуре.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Авдонин: в Беларуси реализованы те модели, которые позволяют народу осуществлять прямое управление государством
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