Авдонин: в Беларуси реализованы те модели, которые позволяют народу осуществлять прямое управление государством

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, – подчеркнул он.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.