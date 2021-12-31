Авдонин: в 2021 году Беларусь показала миру, как в условиях пандемии выстроить модель успешной экономики

Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, подводя итоги уходящего года в сегодняшнем эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
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Эксперт указал на важное достижение 2021-го:
– Мы показали миру, как можно в условиях пандемии и постпандемийный период выстроить модель успешной экономики, успешного управления финансовой системой и одновременно обеспечить выполнение государством всех своих социальных обязательств перед гражданами. Мы не допустили девальвации национальной валюты, бедности населения, как мы это видим в других странах. Сейчас мы гораздо лучше и эффективнее, чем были в 2019 году до событий пандемии, – высказался он.
Проведенное [БИСИ] социсследование, как рассказал Авдонин, показало, что белорусское общество прошло стадию отрезвления от информационных воздействий, которые оказывались на нас со стороны оппонентов.
– Главное, что мы сейчас получили, – ценность свобод как единого народа. В первую очередь она определяется вопросами суверенитета и его сохранением, развитием нас как целостного государства. Неважно, в каких интеграционных соединениях мы будем, важно сохранить свой суверенитет. Это нашло отражение в социсследовании. Суверенитет определяет возможность свободы выбора для населения, страны и нации, – подчеркнул эксперт.
Авдонин также добавил, что наше общество стало лучше, оно фактически получило политическую, экономическую, информационную и пропагандистскую вакцину от разных воздействий и тем самым укрепилось.