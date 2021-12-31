Авдонин: в 2021 году Беларусь показала миру, как в условиях пандемии выстроить модель успешной экономики

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Эксперт указал на важное достижение 2021-го:– высказался он.Проведенное [БИСИ] социсследование, как рассказал Авдонин, показало, что белорусское общество прошло стадию отрезвления от информационных воздействий, которые оказывались на нас со стороны оппонентов.– подчеркнул эксперт.Авдонин также добавил, что наше общество стало лучше, оно фактически получило политическую, экономическую, информационную и пропагандистскую вакцину от разных воздействий и тем самым укрепилось.