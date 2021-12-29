Авдонин: участие в обсуждении обновленной Конституции – это элемент проявления гражданских прав белорусов

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» сообщил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
– Чтобы понимать важность этого события, надо вернуться буквально на 200–300 лет назад. О какой конституции могла идти речь? Все боролись, чтобы она была народной. Монархи ни при каких обстоятельствах не хотели каких-то конституционных прав для всех сословий. И сейчас во многих государствах проводится политика уничтожения национальной конституции, вводится принцип плебеев и патрициев, – обратил внимание Алексей Авдонин.
В продолжение темы эксперт вспомнил произведение Александра Куприна "Памяти Чехова", где главный герой говорил: "А знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция".
– Участие в обсуждении обновленной Конституции является элементом проявления гражданских прав. Так используйте эти права, раньше подобного не было, – заключил Алексей Авдонин.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.