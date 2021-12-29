Авдонин: участие в обсуждении обновленной Конституции – это элемент проявления гражданских прав белорусов

– обратил внимание Алексей Авдонин.В продолжение темы эксперт вспомнил произведение Александра Куприна "Памяти Чехова", где главный герой говорил: "А знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция".– заключил Алексей Авдонин.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.