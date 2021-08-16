Авдонин: то, как по-разному страны Балтии и Украина называют протестующих у себя и у нас, говорит о применении двойных стандартов

– сказал аналитик БИСИ и добавил, что подобные заявления делаются исключительно для медийной картинки.– поделился мнением эксперт.Вместе с тем Алексей Авдонин отметил, что протестные движения в Украине носят несколько иной характер. По его словам, акции, проведенные нацподразделениями, являются шоу, организованным за деньги.–считает эксперт.Одной из причин подобного исхода аналитик БИСИ назвал звонок "Вашингтонского обкома" Владимиру Зеленскому, во время которого было поручено навести порядок в стране, если глава Украины хочет, чтобы государство вступило в НАТО, ведь с нацподразделениями это невозможно.– уточнил Алексей Авдонин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.