Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» сказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
– То, как по-разному страны Балтии и Украина называют протестующих у себя и у нас, говорит о применении двойных стандартов. У них [акции протеста] это уголовное право и жесткое наказание всех тех, кто пошел против государства, а у нас [митингующие] это якобы борцы за свободу, которые выступают против, как они любят говорить, режима, диктаторских методов управления, насилия и всего остального, – сказал аналитик БИСИ и добавил, что подобные заявления делаются исключительно для медийной картинки.
– [Власти Литвы] хотят показать своим гражданам, что являются сильным государством, которое в действительности будет выступать против протестующих. Тогда встает вопрос: а где же демократия? Они же недавно говорили о том, что в их стране можно свободно протестовать, выходить с лозунгами и плакатами. А тут оказалось, что нельзя. Люди вышли, требуют здравой политики в области вакцинации и экономики, а им говорят: нет, это вы сумасшедшие, а мы правильные, – поделился мнением эксперт.
Вместе с тем Алексей Авдонин отметил, что протестные движения в Украине носят несколько иной характер. По его словам, акции, проведенные нацподразделениями, являются шоу, организованным за деньги.
– Цель этого шоу понятна. [Участники акций] заявляют, что якобы началось притеснение ветеранов войны, представителей нацподразделений и что тем самым Зеленский пытается свести счеты. Но если взять подоплеку, видим, что начались аресты и задержания СБУ тех подразделений, которые занимались рэкетом в тех или иных регионах Украины, –считает эксперт.
Одной из причин подобного исхода аналитик БИСИ назвал звонок "Вашингтонского обкома" Владимиру Зеленскому, во время которого было поручено навести порядок в стране, если глава Украины хочет, чтобы государство вступило в НАТО, ведь с нацподразделениями это невозможно.
– Нацподразделения при всех революциях, которые совершались, в последующем уничтожали, поскольку они выполнили свою функцию, выступили как ударное звено. Дальше с ними государство не построить, – уточнил Алексей Авдонин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.