Авдонин: США пытаются увести внимание общественности от целей, которые хотят достичь в диалоге с Россией

отметил он.Авдонин подчеркнул, что США «играет в театре» между Россией и Китаем., - высказался эксперт.Специалист также обратил внимание на активную работу американского истеблишмента, спецслужб и медиа для того, чтобы увести внимание общественности от важных целей, которые они хотят достичь в диалоге с Россией.По мнению аналитика, важно осознавать, что в России есть круги и аналитические центры, которые понимают цель американцев и Вашингтона, мотивы этой игры.- заключил он.