Авдонин: США пытаются увести внимание общественности от целей, которые хотят достичь в диалоге с Россией

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели онлайн-переговоры. Это прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
- Разговор носит системный характер. Он ранее оговоренный, согласованный всеми внешнеполитическими ведомствами и США, и России. Если медиа придают ему большую значимость, на самом деле она может быть нулевой. Мы наблюдаем некую политкорректность между штатами и Российской Федерацией, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликтов и горячих тем между ключевыми центрами силы, - отметил он.
Авдонин подчеркнул, что США «играет в театре» между Россией и Китаем.
- США пытались активно работать по так называемой либеральной номенклатуре России и оттягивать ее на себя против Китая. Для них Китай - это стратегический и идеологический противник. В КНР до сих пор прослеживается идеология коммунизма, в России этого нет. По мнению американских идеологов, РФ более капиталистическая, готова на диалог с американским истеблишментом. США сейчас ищут круги в России, которые готовы с ними вести диалог против Китая, - высказался эксперт.
Специалист также обратил внимание на активную работу американского истеблишмента, спецслужб и медиа для того, чтобы увести внимание общественности от важных целей, которые они хотят достичь в диалоге с Россией.
По мнению аналитика, важно осознавать, что в России есть круги и аналитические центры, которые понимают цель американцев и Вашингтона, мотивы этой игры.
- Есть четкая уверенность, что каких-либо эскалаций или обманов уже со стороны Вашингтона на территории России, да и в целом на евразийском пространстве, допущено не будет, - заключил он.