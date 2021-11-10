Авдонин: ситуация на границе - свидетельство политики двойных стандартов Запада

Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире «Беларусь 1».
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- Ситуация на границе - свидетельство политики двойных стандартов Запада. Не надо было создавать конфликты в их странах, не надо было так активно участвовать в операции США на территории Ирака, а также в операции сил НАТО в Афганистане. Все это привело к тому, что в настоящее время в этих зонах присутствует элементы постоянной войны, конфликта и социально-экономических бедствий. Те беженцы, которые приезжают и двигаются через территорию Беларуси в сторону стран ЕС, ни в коем случае не представляют угрозу для Польши и польского населения, - отметил Алексей Авдонин.