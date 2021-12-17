Авдонин: сейчас у белорусов встал вопрос, как обеспечить стабильность в период избирательных кампаний

В эфире телеканала «Беларусь 1» аналитик БИСИ Алексей Авдонин прокомментировал результаты социологического исследования, в котором более 50% белорусских граждан поддерживают проведение референдума по внесению изменений в Основной Закон.
– Сейчас у белорусского населения встал вопрос, как обеспечить стабильность в период избирательных кампаний. Мы знаем и понимаем, что изменение Конституции – это как раз закрепление тех основных положений, которые не дадут возможности провести «бархатную революцию» и поменять вектор Беларуси с Востока на Запад либо внести в наш уклад совершенно чуждые идеи, смыслы и диалоги, которые мы видели в 2020 году. В прошлом году мы наблюдали идеи национализма, сепаратизма, активные деструктивные действия против государства, народа и нормальной спокойной жизни нашего общества, – подчеркнул аналитик.
В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.