Авдонин: санкции – это новая форма войны, при которой нельзя применять обычное вооружение

– Основные тезисы в большей степени касались санкций и их значения в современном мире. Ключевым стало то, что санкции – это новая форма войны, при которой нельзя применять обычное вооружение. Также прозвучало мнение, что это экономический терроризм. Целью санкций является установление гегемонии со стороны коллективного Запада в отношении тех стран, которые для них представляют интерес, – рассказал аналитик БИСИ.
По словам эксперта, коллективный Запад стремится не просто установить контроль над такими государствами, но и оставить их без альтернатив социально-экономического развития.
– У них там жесткий капитализм и жесткая эксплуатация трудящихся и рабочих, – обратил внимание Алексей Авдонин и вспомнил выступление представителя председателя Компартии Каталонии на конференции, который заявил, что в настоящее время важно организовать движения, ориентированные на поддержку прав и свобод простых трудящихся.
– Сейчас идут разговоры о том, чтобы увеличить рабочий день, поскольку экономическое состояние многих стран ухудшается. И когда в капиталистических странах заявляют о том, что надо, наоборот, уменьшить рабочую неделю, это в первую очередь для них значит сокращение, а для мигрантов, людей, которые не имеют прав, наоборот, увеличение. Здесь идет такое разделение между плебеями и патрициями, как в Римской империи. Они хотят привнести эту старую модель, которая приемлема для элиты, но не для простых трудящихся, – считает эксперт.
Возвращаясь к теме санкций, аналитик БИСИ сообщил, что такие меры являются попыткой навязать модель экономики за счет разорения местных предприятий с целью прекращения выпуска товаров и услуг, конкурирующих с продукцией коллективного Запада.
– Они не заинтересованы в том, чтобы была хотя бы какая-то конкуренция. [Коллективному Западу] важно ввести санкции, чтобы разрушить предприятия, вызвать безработицу и социально-экономические потрясения, – резюмировал Алексей Авдонин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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