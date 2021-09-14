Авдонин: санкции – это новая форма войны, при которой нельзя применять обычное вооружение

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

– рассказал аналитик БИСИ.По словам эксперта, коллективный Запад стремится не просто установить контроль над такими государствами, но и оставить их без альтернатив социально-экономического развития.обратил внимание Алексей Авдонин и вспомнил выступление представителя председателя Компартии Каталонии на конференции, который заявил, что в настоящее время важно организовать движения, ориентированные на поддержку прав и свобод простых трудящихся.– считает эксперт.Возвращаясь к теме санкций, аналитик БИСИ сообщил, что такие меры являются попыткой навязать модель экономики за счет разорения местных предприятий с целью прекращения выпуска товаров и услуг, конкурирующих с продукцией коллективного Запада.резюмировал Алексей Авдонин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.