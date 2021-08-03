Авдонин: раньше спорт был спортом, а теперь это элемент внешней политики

Эфир сегодняшней программы начался с темы спорта. Ведущая «Будней» Алена Родовская рассказала, что сегодня белорусские патриоты намерены встречать нашу национальную спортивную делегацию в аэропорту.
– В первую очередь надо сказать спасибо нашим спортсменам, которые приняли участие в Олимпиаде. Те, кто связан со спортом или каким-то образом касался спортивного движения, наверное, очень хорошо осознают: те атлеты, которые участвуют в Олимпиаде, – это цвет нашей нации. Это люди, которые прошли жесточайший отбор. [Они продемонстрировали] очень долгий изнурительный труд над собой ради цели – участия в Олимпиаде, получения медали, – сказал Алексей Авдонин.
По мнению эксперта, оценивая результаты наших спортсменов, «ни в коем случае нельзя говорить, что что-то плохо». Он пояснил:
– Надо понимать: с каждым годом, с каждой новой Олимпиадой повышаются планки по нормам, по тому, как оценивается результативность. Мы видим, какое давление идет на олимпийское движение одновременно [с этим]. Когда сегодня будут встречать нашу делегацию, в первую очередь [будет продемонстрировано] общее всебелорусское признание тех достижений, которые показали наши спортсмены.
Алексей Авдонин затронул и тему связи спорта с политикой:
– Если раньше спорт был спортом, то теперь это элемент внешней политики. Мы видели еще по предыдущим Олимпиадам, как на России и Китае отрабатывались эти методики давления. Конечно же, это нарушает все нормы международного права. Надо понимать, что спорт стал не неким символом свободы, объединения наций, а символом борьбы, конкуренции, тиражирования и начал терять саму суть того светлого, ради чего и проводились Олимпийские игры.
Светлое – это, по мнению аналитика БИСИ, стремление «сформировать представление, что на планете Земля мы одно человечество» (в контексте – не ведущее борьбу внутри себя. – Прим. ред.). Алена Родовская, услышав это, напомнила, что перед стартом Игр в Токио даже был изменен олимпийский девиз: к «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе».
– Но мы видим, как красивые идеи теряют смыслы и подменяются совершенно иными понятиями, – продолжил мысль Алексей Авдонин. – Многие начинают подлавливать эти потоки негативного отношения к Олимпиаде и к спорту, пытаются хайпануть на этом. Так поступают иностранные СМИ, различные государства и международные организации.
Он добавил: «Надо понимать, что спорт, помимо какой-то политической подоплеки, это еще и огромные деньги. А где есть деньги, там есть и жесточайшая конкуренция за контроль денежных потоков».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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