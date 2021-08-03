Авдонин: раньше спорт был спортом, а теперь это элемент внешней политики

Эфир сегодняшней программы начался с темы спорта. Ведущая «Будней» Алена Родовская рассказала, что сегодня белорусские патриоты намерены встречать нашу национальную спортивную делегацию в аэропорту.– сказал Алексей Авдонин.По мнению эксперта, оценивая результаты наших спортсменов,Он пояснил:Алексей Авдонин затронул и тему связи спорта с политикой:Светлое – это, по мнению аналитика БИСИ, стремление(в контексте – не ведущее борьбу внутри себя. – Прим. ред.). Алена Родовская, услышав это, напомнила, что перед стартом Игр в Токио даже был изменен олимпийский девиз: к «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе».– продолжил мысль Алексей Авдонин.Он добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.