Авдонин прокомментировал результаты масштабного социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем"

Говоря о данных, согласно которым значительная часть белорусов собирается принять участие в предстоящем референдуме по изменению Конституции, Алексей Авдонин отметил, что у белорусского народа сформировалось некое ощущение боязни повторения событий прошлого года:Отдельно аналитики высказался о доверии к Всебелорусскому народному собранию:Алексей Авдонин также обратил внимание на то, что белорусы негативно относятся к введенным против нашей страны санкциям. Этот факт назвал «полным провалом информационно-пропагандистской машины Запада»: