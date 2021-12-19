Авдонин прокомментировал результаты масштабного социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем"

В программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» результаты масштабного социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" прокомментировал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. В частности высказался, с чем, по его мнению, связан возросший уровень доверия к Главе государства и местным органам власти:
- Те события, которые предшествовали данному социсследованию - в первую очередь, миграционный кризис и фактически конфликт на границе Беларуси и Польши, а также умелое разрешение данных проблем Главой государства и одновременно местными органами власти, как раз и отражают то доверие населения, которое сейчас сформировалось по отношению как к Александру Григорьевичу, так и к представителям местной власти. Проблемы были решены оперативно, своевременно, не были затянуты. И как результат, это естественно подняло как общий имидж и доверие к власти, так и (если провести общее исследование) рейтинг Беларуси в глазах наших международных партнеров.
Говоря о данных, согласно которым значительная часть белорусов собирается принять участие в предстоящем референдуме по изменению Конституции, Алексей Авдонин отметил, что у белорусского народа сформировалось некое ощущение боязни повторения событий прошлого года:
- Поэтому и требуется новая Конституция, новые условия, которые бы не допустили формирования таких ситуаций, когда власть может быть утеряна и перейдет в руки оппозиционных нам сил. Что фактически приведет к мгновенной переориентации Беларуси с восточного вектора на западный и привнесению к нам чуждых нам символов, идеологии и направлений движения политики, экономики и т.д.
Отдельно аналитики высказался о доверии к Всебелорусскому народному собранию:
- Надо отметить, что Всебелорусское народное собрание воспринимается сейчас как новая форма народовластия. Это в действительности дает ощущение элемента демократии, о которой в принципе все говорят, но мало кто реализует. У нас Беларуси ВНС как раз будет выступать тем органом, который будет определять и направление социально-экономического развития нашей страны на пять лет, и обеспечивать политическую стабильность не только на короткий период, но и на длительный срок. Доверие повышается. Интерес населения к теме ВНС растет.
Алексей Авдонин также обратил внимание на то, что белорусы негативно относятся к введенным против нашей страны санкциям. Этот факт назвал «полным провалом информационно-пропагандистской машины Запада»:
- Введение санкций сопровождалось неким пояснением, что санкции вводятся не против населения, а против неких персоналий и юридических лиц и если население выступить против них – тогда будет благо. Конечно же, инсинуации и попытки ввести в заблуждение применялись не только в отношении Беларуси, но и других стран. Но мы видим, что белорусский народ четко понимает первопричину санкции – ухудшить социально-экономические условия у нас, привести к протестным движениям и достигнуть стратегической цели – захватить власть. Понятно, что белорусский народ, осознавая эти все цели, выступает категорически против санкций и рассматривает такой подход не просто недемократичным, а выходящим за все рамки международного права.