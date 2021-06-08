Авдонин: признание 17 сентября Днем народного единства даст сильный толчок различным исследованиям в этой области

, – обратил внимание гость студии.Эксперт напомнил, что большинство жителей западных территорий, которые отошли Польше по условиям Рижского мирного договора 1921 года, не поддерживали этот курс, а часть из них вела активную борьбу против режима Юзефа Пилсудского., – отметил гость студии.Алексей Авдонин рассказал, что его дед участвовал в подпольном движении – и пострадал за это. Но цель была благой: воссоединить западные территории с восточными., – подытожил аналитик Белорусского института стратегических исследований.