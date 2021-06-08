Авдонин: признание 17 сентября Днем народного единства даст сильный толчок различным исследованиям в этой области

Такой точкой зрения в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
– День 17 сентября имеет несколько значений, – обратил внимание гость студии. – В первую очередь – историческое. Важно, что историческая справедливость восторжествовала – и мы признали этот день государственным праздником. Безусловно, важно его появление и с позиции символизма. В 2020 году мы столкнулись с внешней агрессией – политической технологией, давлением, и оно продолжается. Но именно в этот сложный период Беларусь показала себя как единое государство.
Эксперт напомнил, что большинство жителей западных территорий, которые отошли Польше по условиям Рижского мирного договора 1921 года, не поддерживали этот курс, а часть из них вела активную борьбу против режима Юзефа Пилсудского. «Наверное, у каждого в семье есть близкие, которые проживали там и оказались под гнетом Польши, – отметил гость студии. – И надо понимать, что на территории Западной Белоруссии впервые в истории Европы были созданы концлагеря, которые были ориентированы на то, чтобы изолировать всех недовольных белорусов и не дать им вести подрывную деятельность, как они это называли, а в действительности это было освободительное движение, которое вели белорусы для защиты своих прав. Подавление белорусов проводилось на той территории очень сильно».
Алексей Авдонин рассказал, что его дед участвовал в подпольном движении – и пострадал за это. Но цель была благой: воссоединить западные территории с восточными. «То, что пережил белорусский народ в этот сложный период, надо освещать, поднимать архивные данные. Нашим историкам, наверное, следует плотнее заняться изучением данного вопроса, который освещен не в полной мере, и поднять имена-фамилии борцов, реально сражавшихся за права белорусов в этот период. Мы видим, как сейчас против нас используются технологии героизации нацизма. А нам в том числе нужны наши новые герои, которые вели активную борьбу за интересы белорусских граждан и защиту их прав перед режимом Пилсудского. Признание 17 сентября Днем народного единства и исторической датой даст сильный толчок различным исследованиям в этой области», – подытожил аналитик Белорусского института стратегических исследований.
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Авдонин: признание 17 сентября Днем народного единства даст сильный толчок различным исследованиям в этой области
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