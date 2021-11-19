Авдонин: Польша не исполняет свои обязательства и действует по указанию американских кураторов

Такую точку зрения выразил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Мы видим, что ключевые страны Евросоюза – Франция, Германия, Италия – заинтересованы в том, чтобы принудить Польшу к исполнению всех норм международного права в отношении беженцев. То есть обеспечить этим людям гуманитарный коридор, предоставить гуманитарную помощь и поддержку. Но Польша не исполняет эти обязательства и действует не по указанию Брюсселя, а по указанию заокеанских центров принятия решений, которые, как правило, находятся либо в США, либо в Великобритании, – высказался эксперт.
Авдонин добавил: Польша выступает своего рода раздражителем, который ведет к разрушению, нивелированию тех соглашений, которые действуют внутри Евросоюза в отношении беженцев.
– Польша всевозможными способами показывает, что она не признает европейское право, другие международные нормы и готова следовать в формате своих личных, национальных, если не сказать националистических, интересов, – резюмировал он.
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