SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Авдонин: Польша не исполняет свои обязательства и действует по указанию американских кураторов

Авдонин: Польша не исполняет свои обязательства и действует по указанию американских кураторов

Такую точку зрения выразил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире телеканала «Беларусь 1»


– Мы видим, что ключевые страны Евросоюза – Франция, Германия, Италия  заинтересованы в том, чтобы принудить Польшу к исполнению всех норм международного права в отношении беженцев. То есть обеспечить этим людям гуманитарный коридор, предоставить гуманитарную помощь и поддержку. Но Польша не исполняет эти обязательства и действует не по указанию Брюсселя, а по указанию заокеанских центров принятия решений, которые, как правило, находятся либо в США, либо в Великобритании, – высказался эксперт. 

Авдонин добавил: Польша выступает своего рода раздражителем, который ведет к разрушению, нивелированию тех соглашений, которые действуют внутри Евросоюза в отношении беженцев.

– Польша всевозможными способами показывает, что она не признает европейское право, другие международные нормы и готова следовать в формате своих личных, национальных, если не сказать националистических, интересов, – резюмировал он.  

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы