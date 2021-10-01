Авдонин – об интервью Лукашенко телекомпании CNN: наблюдалась попытка перевернуть действительность и обвинить Беларусь в проблемах Евросоюза

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Специалист отметил эмоциональное состояние журналиста после интервью. Он считает, что поставленные руководством телеканала цели достигнуты не были.пояснил Авдонин.В эфире было отмечено, что Президент согласился на данное интервью, только при условии, что его покажут полностью, ничего не скрыв.- поделился мнением Авдонин.Эксперт подчеркнул, что сейчас такие СМИ, как CNN, BBC, Sky News формируют общественное мнение. Своей подачей они способны менять общественное восприятие той или иной ситуации.- высказался он.