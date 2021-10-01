Авдонин – об интервью Лукашенко телекомпании CNN: наблюдалась попытка перевернуть действительность и обвинить Беларусь в проблемах Евросоюза

- В принципе, вопросы Александру Григорьевичу он задавал типичные – похожи на те, что были во время «Большого разговора с Президентом». Но все мы видели, к чему подводили сотрудники CNN. Наблюдалась попытка перевернуть действительность и выразить, что именно Беларусь виновата в тех или иных проблемах, которые сейчас есть в том же Евросоюзе. Но Глава государства четко представлял свою позицию, его аргументы были понятны, - пояснил Авдонин.
В эфире было отмечено, что Президент согласился на данное интервью, только при условии, что его покажут полностью, ничего не скрыв.
- Посмотрим, выполнят ли они свое обещание. Но уже сейчас в американской прессе появились обвинения журналиста CNN в том, что он не имел право называть Главу государства Президентом – мол, это нелегитимно. Мы видим, что в их лагере коллективного Запада есть разлад, есть элементы непонимания. Сейчас внутри стран Запада, Европы, англосаксонского объединения есть силы, которые в действительности заинтересованы в том, чтобы слушать и слышать. А есть настроенные на деструктивную войну, - поделился мнением Авдонин.
Эксперт подчеркнул, что сейчас такие СМИ, как CNN, BBC, Sky News формируют общественное мнение. Своей подачей они способны менять общественное восприятие той или иной ситуации.
- Если сейчас CNN выполнят свое обещание и в полном объеме представят интервью, то модель мира, которая наблюдалась последний год, будет изменена. Возможны и попытки давления на руководство и журналистов CNN, чтобы не допустить распространения интервью. Но мы будем популяризировать материал, обеспечим и иностранное сопровождение, чтобы англоязычная аудитория также смогла увидеть ответы, - высказался он.
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