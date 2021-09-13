Авдонин о целях Союзного государства на пять лет: нужно концентрировать не только промышленный, но и научно-технический кластер

Специалист высказался о недавней встрече президентов России и Беларуси, а также обозначил ее ключевые моменты.– отметил аналитик БИСИ.Специалист считает, что в условиях падения мировой экономики, стагнации формирование своего внутреннего рынка, обеспечение и распределение доходов среди всех субъектов хозяйствования Союзного государства является залогом хорошего экономического роста.– подчеркнул эксперт.Авдонин также обозначил ключевые цели Союзного государства на ближайшую пятилетку.– поделился мнением он.