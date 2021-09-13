Авдонин о целях Союзного государства на пять лет: нужно концентрировать не только промышленный, но и научно-технический кластер

Таким мнением поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси.
Специалист высказался о недавней встрече президентов России и Беларуси, а также обозначил ее ключевые моменты.
– Встреча глав двух государств обеспечила согласование 28 союзных программ. И ключевым ее вопросом было решение о возможности доступа белорусских предприятий к рынку госзаказа и госзакупок, которые проводятся на территории Российской Федерации, – отметил аналитик БИСИ.
Специалист считает, что в условиях падения мировой экономики, стагнации формирование своего внутреннего рынка, обеспечение и распределение доходов среди всех субъектов хозяйствования Союзного государства является залогом хорошего экономического роста.
– Мы должны понимать, что за экономическим ростом, за стабильностью наших предприятий следует хорошее состояние наших граждан и трудовых коллективов. Эти решения ориентированы на граждан Союзного государства, – подчеркнул эксперт.
Авдонин также обозначил ключевые цели Союзного государства на ближайшую пятилетку.
– Важно обеспечить возможность усиления кооперации, производственной и научно-технической; создание новых товаров и услуг, их свободное перемещение на территории России; возможность свободной миграции, трудовой и научной. Именно эти направления будут являться залогом повышенного или ускоренного экономического роста. Сейчас мы видим, что наши оппоненты основное внимание уделяют концентрации научных кадров, технологического потенциала у себя на территории. То же самое должны делать и мы. Нужно концентрировать не только производственный кластер, но и научно-технический для создания новых технологий, где как раз и возможна та самая пресловутая высокая прибавочная стоимость, – поделился мнением он.