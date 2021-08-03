Авдонин о ситуации с Тимановской: одна публикация в соцсетях полностью уничтожила спортивную карьеру

Таким мнением аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, 1 августа стало известно, что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки по заключению врачей». Была отозвана заявка легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м. Тимановская устроила скандал в токийском аэропорту и заявила, что ее пытаются насильно вывезти в Беларусь. Ведущая программы Алена Родовская попросила эксперта прокомментировать произошедшее.
– Ситуацию нужно рассматривать в нескольких блоках. Первый – личное поведение Тимановской и ее мотивы. Второй – как это было использовано политическими оппонентами, медийными площадками, какой цели они пытались достигнуть, – отметил Алексей Авдонин.
В контексте первого блока из вышеупомянутых аналитик БИСИ сказал:
– Надо четко понимать, что у современной молодежи произошел эффект стирания (слияния воедино. – Прим. ред.) реального мира и виртуального. Для них стало предельно легко то, что внутри тебя, выкладывать в публичность, это является атрибутом существования. То есть бытие определяется не твоим внутренним миром, который закрыт, а наличием тебя в соцсетях. Если тебя нет в информационном пространстве, значит, нет в бытии. Это новая психология информационного общества.
Он объяснил, как это сработало в случае Тимановской:
– То, что произошло с Тимановской, – это некое шаблонное поведение, которое было связано с тем, что из-за определенного эмоционального состояния спортсменка решила выложить свои переживания в информационную среду. Для нее это было типовое, нормальное поведение. [Не было такого, что она] готовилась, тренировалась, наизусть учила, а потом выложила. Что у нее было в голове, то и выкладывала в медийное пространство.
Алексей Авдонин добавил:
– Проблема таких персоналий, которые являются публичными, заключается в том, что к ним приковано [внимание] огромное аудитории: как положительной, так и специально подготовленной. [Последние] – это те информационные площадки, которые отслеживают весь негатив по событию. Появление такового используется как суперудивительный инструмент, чтобы растиражировать негатив в международное пространство и получить политические бонусы с этого в виде заявлений США, международных организаций, каких-то «экспертов». И Тимановская [в таком случае] становится залогом, [попадая] в зависимость от акул информационного бизнеса, которые получают огромные деньги на таком негативе.
– Одна публикация в соцсетях полностью уничтожила спортивную карьеру, – подытожил эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Опубликовано:
247
Авдонин о ситуации с Тимановской: одна публикация в соцсетях полностью уничтожила спортивную карьеру
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: