Авдонин о ситуации с Тимановской: одна публикация в соцсетях полностью уничтожила спортивную карьеру

Напомним, 1 августа стало известно, что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки по заключению врачей». Была отозвана заявка легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м. Тимановская устроила скандал в токийском аэропорту и заявила, что ее пытаются насильно вывезти в Беларусь. Ведущая программы Алена Родовская попросила эксперта прокомментировать произошедшее.– отметил Алексей Авдонин.В контексте первого блока из вышеупомянутых аналитик БИСИ сказал:Он объяснил, как это сработало в случае Тимановской:Алексей Авдонин добавил:подытожил эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.