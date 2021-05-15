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Авдонин о процессе героизации нацизма: это элемент разрушения государства

Такую мысль аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин высказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио".


Острый вопрос в эфире сегодняшней программы рассматривали в контексте новости о том, что вчера Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Алексей Авдонин, выступая в ток-шоу, поделился историческими фактами о формировании законодательства по этой теме, а также объяснил, почему такие акты необходимы для современной Беларуси.

Аналитик БИСИ напомнил, что в нашей стране еще на заре создания независимого государства появились документы, которые определяли понятие экстремизма и ответственность за его распространение. Наиболее ключевой акт на эту тему, по словам спикера, в Беларуси был разработан в 2007 году, а в последующем он только дополнялся. Нынешнее же законодательство отличается тем, что регулирует вопросы недопущения не только распространения экстремизма, но и героизации нацизма. Почему это актуально? Эксперт ответил:


– Мы видим: политтехнологи и заказчики "цветных революций" активно используют нацизм как идеологию для того, чтобы распространить [ее идеи] в массы и на этой почве сформировать новые экстремистские движения. Они в первую очередь направлены на формирование страха внутри общества, создание деструктивных элементов, которые в последующем могли бы действовать как террористические организации, с позиции силы в отношении госведомств, чиновников, отдельных категорий граждан. Это элемент разрушения государства, – поделился мнением специалист.

В пример Алексей Авдонин привел происходящее в Украине в последние годы. 


– Законы о недопущении реабилитации нацизма и по вопросам противодействия экстремизму являются ключевыми для стабильности государства, – добавил он и объяснил: – Когда общество "заболевает" нацизмом, [в стране] нет развития экономики, социального обеспечения. Она пребывает состоянии постоянной революции или войны. В таких условиях очень легко установить контроль над ключевыми активами, над чиновниками, ведомствами. И они будут вечно воевать. Это такая модель спланированного, методически отработанного сценария, который применяется на постсоветском пространстве. Нам важно не допустить подобного.

Ток-шоу "Будни" выходит на "Альфа Радио" с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. 



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Фото: Михалевич Диана
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