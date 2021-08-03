Об этом аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Нация показывает результат: здоровье высокое. По отношению к другим странам постсоветского пространства у нас высокий уровень продолжительности жизни. Это даже по международным экономическим стандартам первая характеристика хорошей экономической инвестиционной среды. Есть здравоохранение, спортивная инфраструктура, поддержка спорта – это дает возможность развивать другие сектора экономики, – сказал Алексей Авдонин.
Он добавил:
– Нация развивается, находится в благополучии. Естественно, у наших оппонентов это вызывает дикое раздражение, стремление задавить [нашу страну]. Это, условно говоря, могут быть какие-то наши соседи, у которых не совсем так хорошо со спортом и экономикой. Естественно, они хотели бы показать какой-то результат, сказать: «Смотрите, мы сегодня на Западе, и у нас все хорошо». Но не получается. А почему? Потому что у них другая модель развития общества. Она уже не дает тех результатов, за которые они (вышеупомянутые соседи. – Прим. ред.) себя продали.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Авдонин: нация развивается, и это вызывает дикое раздражение у наших оппонентов
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