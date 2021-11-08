Авдонин: националистическую идею можно качать и в нужный момент оправдывать убийства мигрантов на границах

Об этом в эфире программы «По существу» на СТВ заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
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–Тут, наверное, надо немного отойти к политтехнологам и сказать, что они четко определили еще в 30-х годах, что национализм – фашизм является именно тем средством, которое способно в случаях тех или иных социально-экономических потрясений вывести страну на нужный для них уровень. Фашизм и национализм строятся на отторжении всех остальных, то есть мы лучше, вы хуже. Поэтому эту старую технологию вновь открыли, начали использовать. У них [Запада] ничего другого нет. Они хотят за счет реванша, обновления этих фашистских идей решить свои экономические проблемы, которых очень много, – отметил аналитик.
– Еще надо четко осознавать, что на протяжении последних 30 лет национализм и фашизм культивировались в странах Балтии, Польше и Украине. Их называют лимитрофные, то есть приграничные страны. Для чего это делается? Чтобы создать буфер напряженности на территории нашей страны. Есть национализм, есть националистические подразделения, есть националистическая идея, плавно переходящая в фашизм. Естественно, ее можно качать и в нужный момент оправдывать убийства мигрантов на границах. Это же легко, когда вы выше, чем простой мигрант, оно оправданно. Если подходить с точки зрения норм международного права и ООН, тогда надо судить. Найти тех, кто убил мигрантов, и судить, – резюмировал Алексей Авдонин.