Авдонин: когда протестный запал упал, Запад перешел к новым стадиям давления на Беларусь

Алексей Авдонин. Архивное фото
Начался сегодняшний эфир «Будней» с обсуждения вчерашнего выступления Александра Лукашенко во время мероприятий в Брестской крепости, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны. В своей речи Глава государства обозначил множество важных тезисов. В том числе белорусский лидер подчеркнул, что за последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Гости «Будней» это высказывание прокомментировали следующим образом:
– На разных медийных площадках мы еще до событий августа 2020 года обсуждали косвенное применение [в Беларуси] самых передовых технологий, связанных с манипулированием общественным сознанием, мнением масс. И позже видели результат: плавное информационное давление в последующем перерастало в протестное движение, – сказал Алексей Авдонин.
Он напомнил, что философия подобных технологий была разработана как раз после Второй мировой войны. «Суть ее строится на том, что перед всеми так называемыми гибридными войнами против государства или общности активно работают люди слова, которые формируют общественное мнение в нужном ключе, чувство неудовлетворенности. [Последнее] – это искусственно сформированное состояние, которым потом легко манипулировать. Мы видели, как это работало [в 2020-м]», – добавил аналитик БИСИ.
Алексей Авдонин обратил внимание, что вышеупомянутая схема описывает подготовку к бархатной революции. «Сейчас же, когда протестный запал упал, мы видим, что коллективный Запад перешел к новым стадиям [давления на нашу страну]. Их много, все они системные и реализуются поэтапно. Сейчас – санкционный, до этого был провокационный», – пояснил эксперт. Он выразил надежду, что до следующей стадии не дойдет. «По планам, которые Западом, как правило, применялись против тех или иных государств, [следующая стадия] есть переход к вооруженной конфронтации, провокациям на границах и в последующем к активной информационной кампании о том, что коллективный Запад или НАТО активно борется с диктаторами для освобождения народа от нарушений прав человека. Это стандартная модель», – подвел итог аналитик БИСИ.
Кстати, подробнее о сценарии по свержению конституционного строя Беларуси в эфире «Будней» ранее рассказывал политический аналитик Александр Шпаковский. Почитать можно тут.Николай Щёкин. Архивное фото
Возвращаясь к выступлению Главы государства в Брестской крепости, Николай Щёкин подчеркнул:
– Вчера Президент поставил окончательную точку на попытках государственного переворота. <...> Он отвел нашу страну от пропасти и остановил все методологические попытки коллективного Запада прибрать к рукам Беларусь.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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