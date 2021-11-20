Авдонин: элиты Польши перестают заниматься национальной экономикой и ориентированы на получение грантов

Польские власти все больше перестают заниматься национальной экономикой и ориентированы на получение грантов, на фондирование со стороны. Уверенность в этом в прямой трансляции «Главный. Тур» LIVE высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Эксперт замечает, что Польша всегда была страной, не стремившейся вести свою политику в русле общеевропейского тренда:

- В первую очередь, это связано в амбициями Варшавы и ее намерениями все больше играть независимую роль в Восточной Европе, выступать неким лидером. И этот лидер должен вступать в конкурентную борьбу с Брюсселем. Для чего это делается? Все предельно понятно: мы знаем, что еще в предыдущие годы, когда ряд неправительственных фондов с территории Польши работали против Беларуси, именно демонстрация готовности взять на себя некие лидерские функции по проведению деструктивных операций в отношении Беларуси (и одновременно выступать неким лидером, координирующим работу Украины) говорит только об одном: они все больше перестают заниматься национальной экономикой и ориентированы на получение грантов, на фондирование со стороны либо заокеанских групп интересов, либо вообще корпоративных групп.

Алексей Авдонин такое поведение руководителей Польши объяснил так:

- В их понимании подобная модель позволяет в короткие сроки заработать достаточную сумму. Не для своего народа, а для элит. Этим они и занимаются.