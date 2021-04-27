Авдонин: для Беларуси постепенное вовлечение в экономический оборот загрязненных радиацией территорий сейчас очень важно

Сухие факты – в цифрах. Эксперт в эфире программы привел следующую информацию:По словам Авдонина, нанесенный катастрофой ущерб за 35 лет после нее оценивается в более чем 235 млрд долларов. Поэтому, как отметил аналитик БИСИ, сейчасПри этом спикер подчеркнул, что речь идет не обо всех пострадавших от катастрофы на ЧАЭС землях, а только о тех, на которых ученые выявили достаточно низкое содержание радионуклидов.пояснил аналитик БИСИ.Алексей Авдонин напомнил, что с момента аварии специалисты проводили мониторинг ситуации на загрязненных территориях, а также изучали аспекты воздействия радиации на людей и на сельскохозяйственные земли.подытожил эксперт.Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.