Авдонин: для Беларуси постепенное вовлечение в экономический оборот загрязненных радиацией территорий сейчас очень важно

Сухие факты – в цифрах. Эксперт в эфире программы привел следующую информацию: «После аварии на ЧАЭС 23% территории Беларуси было подвержено заражению. Это территории, которые были наиболее пригодны для земледелия, на них находилось огромное количество различных предприятий». По словам Авдонина, нанесенный катастрофой ущерб за 35 лет после нее оценивается в более чем 235 млрд долларов. Поэтому, как отметил аналитик БИСИ, сейчас «для Беларуси постепенное вовлечение в экономический оборот [загрязненных радиацией] территорий очень важно».
При этом спикер подчеркнул, что речь идет не обо всех пострадавших от катастрофы на ЧАЭС землях, а только о тех, на которых ученые выявили достаточно низкое содержание радионуклидов.
– Главное условие при работе с радиацией – постоянный мониторинг уровня заражения, здоровья населения и ситуации в целом. Поэтому, конечно же, когда идет вопрос по восстановлению [загрязненных земель], это касается целого комплекса мероприятий по повышению уровня безопасности, медицинского обеспечения и контроля ситуации на этих территориях. И только в таких условиях можно говорить о постепенном их вовлечении в экономический оборот, – пояснил аналитик БИСИ.
Алексей Авдонин напомнил, что с момента аварии специалисты проводили мониторинг ситуации на загрязненных территориях, а также изучали аспекты воздействия радиации на людей и на сельскохозяйственные земли. «Этот набор знаний сейчас позволяет уверенно говорить, что есть возможность начать восстановление данных земель», – подытожил эксперт.
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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