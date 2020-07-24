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  2. Авдонин: часть СМИ существуют не для освещения событий, а для изменения восприятия реальности

Авдонин: часть СМИ существуют не для освещения событий, а для изменения восприятия реальности

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в эфире «Клуба редакторов» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что некоторые СМИ занимаются не освещением предвыборной программы, а напрямую воздействуют на общество и внутреннюю ситуацию в стране.

- В действительности современные медийные площадки выступают не для обмена мнений журналистов и объективного освещения событий, а являются средством для информационно-психологического воздействия как на свою публику, так и на внутреннюю ситуацию для того, чтобы изменить восприятие реальности, - считает аналитик БИСИ. - И вот в современной журналистике и в информационном противоборстве используется метод «падающей капли», то есть если вы находитесь рядом с падающей каплей, вы видите это событие, видите, что падающая капля вызывает волны. Но, если вы находитесь далеко от этого события, вы видите только волны. И изменение этих информационных волн используется для того, чтобы менять восприятие этих событий.

- У нас и политическое, и медийное поле расколото на две части. Главное – по отношению к действующей власти, - считает декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. - И, естественно, формируются определенные медийно-политические консорциумы. Все знают, и не надо объяснять, что в них все делится по принципу «свой» и «чужой». Они прекрасно знают, кто для них свой, и, естественно, поддерживают этих кандидатов и политиков. Тем более у многих из этих СМИ либо учредители, либо финансирование зарубежное.

 

 

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