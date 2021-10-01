Авдонин: белорусами пытаются профессионально манипулировать извне, формировать и создавать условия для гражданской войны

(противников Беларуси. –– обозначил специалист.По его мнению, кроме точечных реагирований на эти вызовы надо понимать, где корни проблемы. Авдонин считает, что работа против Беларуси ведется из-за границы.(противники. –– высказался эксперт и указал на успешный опыт Израиля в борьбе с террористической угрозой.Эксперт уточнил, что израильское ведомство разведки специальных задач «Моссад» было основано 1 апреля 1951 года и является гражданской службой, подчиненной премьер-министру Израиля. В числе задач – обеспечение защиты граждан Израиля в любой точке мира. Это значит, что в сферу деятельности ведомства входят выявление и пресечение деятельности любых террористических организаций и проведение акций за пределами страны или на ее территории.– задался вопросом эксперт.