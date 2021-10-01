Авдонин: белорусами пытаются профессионально манипулировать извне, формировать и создавать условия для гражданской войны

Об этом заявил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» аналитик БИСИ Алексей Авдонин, обсуждая убийство офицера КГБ.
– Мы видим, что белорусское общество сильно среагировало и откликнулось на эту трагедию. Видно, что есть четкое понимание того, с какой угрозой мы столкнулись. Она в том, что белорусами пытаются профессионально манипулировать извне, формировать и создавать условия для гражданской войны. После того как Беларусь не допустила формирования экстремистских групп и террористических ячеек, показала эффективную работу спецслужб, их (противников Беларуси. – Прим. ред.) ключевая цель – сделать все для дискредитации работы спецслужб, – обозначил специалист.
По его мнению, кроме точечных реагирований на эти вызовы надо понимать, где корни проблемы. Авдонин считает, что работа против Беларуси ведется из-за границы.
– Отсюда выходит понимание того, что мы дальше можем нормально существовать, [только] если уничтожим эти корни и тех, кто работает против нас. Встает вопрос, как другие страны реагировали на [подобные] вызовы... Мы должны найти тех, кто будоражит нас. Они (противники. – Прим. ред.) должны быть локализованы, привезены в Беларусь и по всей строгости закона подвергнуты правосудию, – высказался эксперт и указал на успешный опыт Израиля в борьбе с террористической угрозой.
Эксперт уточнил, что израильское ведомство разведки специальных задач «Моссад» было основано 1 апреля 1951 года и является гражданской службой, подчиненной премьер-министру Израиля. В числе задач – обеспечение защиты граждан Израиля в любой точке мира. Это значит, что в сферу деятельности ведомства входят выявление и пресечение деятельности любых террористических организаций и проведение акций за пределами страны или на ее территории.
– Сейчас в условиях интенсивного роста угроз и попытки разрушения государств как субъектов международных отношений мы должны менять способы защиты своего государства. Наши оппоненты находятся за границей, они пытаются воздействовать на сознание наших граждан посредством информационных каналов. До чего же нужно было напитаться этим, чтобы выстрелить в сотрудника спецслужб? – задался вопросом эксперт.