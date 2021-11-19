Ауар: моему 7-летнему ребенку нужна медпомощь в Европе, поэтому мы будем идти до конца

В очереди к белорусским врачам, которые работают возле транспортно-логистического центра вблизи белорусско-польской границы, с ребенком на руках стоит Ауар. Он из Ирака. Приехал в Беларусь вместе с женой и четырьмя детьми. Его сыну Дрису нужна помощь. Ребенок жалуется на боль в животе и диарею. Ауар держит в руках документ, выданный иракскими врачами, о том, что его сыну была сделана сложнейшая операция. И сейчас ему требуется особый уход:
Нуждающиеся в помощи беженцы, отец Ауар и сын Дрис.
– Эта проблема с ЖКТ у Дриса с рождения. Иракские врачи сделали ему операцию. И выдали заключение, что дальнейшее лечение возможно только в Европе, так как в Ираке нет необходимых лекарств.
Семья Ауара второй день находится в транспортно-логистическом центре. До этого они больше недели пробыли в лагере под открытым небом:
– Сыну было очень тяжело. Но я говорил ему, что нужно быть сильнее и еще немного потерпеть.