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  2. Ауар: моему 7-летнему ребенку нужна медпомощь в Европе, поэтому мы будем идти до конца

Ауар: моему 7-летнему ребенку нужна медпомощь в Европе, поэтому мы будем идти до конца

В очереди к белорусским врачам, которые работают возле транспортно-логистического центра вблизи белорусско-польской границы, с ребенком на руках стоит Ауар. Он из Ирака. Приехал в Беларусь вместе с женой и четырьмя детьми. Его сыну Дрису нужна помощь. Ребенок жалуется на боль в животе и диарею. Ауар держит в руках документ, выданный иракскими врачами, о том, что его сыну была сделана сложнейшая операция. И сейчас ему требуется особый уход: 

Нуждающиеся в помощи беженцы, отец Ауар и сын Дрис.

– Эта проблема с ЖКТ у Дриса с рождения. Иракские врачи сделали ему операцию. И выдали заключение, что дальнейшее лечение возможно только в Европе, так как в Ираке нет необходимых лекарств. 

Семья Ауара второй день находится в транспортно-логистическом центре. До этого они больше недели пробыли в лагере под открытым небом: 

– Сыну было очень тяжело.  Но я говорил ему, что нужно быть сильнее и еще немного потерпеть.
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Фото: Егор Ермалицкий
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