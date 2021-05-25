Документы об окончании школы получат более 7,1 тыс. выпускников в Минской области, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказали в главном управлении по образованию Миноблисполкома.
Аттестаты об окончании средней школы в текущем году получат более 7,1 тыс. одиннадцатиклассников, а свидетельства о получении общего базового образования – более 13,9 тыс. учащихся 9-х классов.
Как в прошлом году, в каждом районе могут самостоятельно выбрать наиболее оптимальный вариант вручения аттестатов и проведения выпускных. При организации праздников представители местной исполнительной власти, руководители школ и родители выпускников должны учитывать не только торжественность события, но и необходимость соблюдения противоэпидемических мер.
Последний звонок в школах Минщины прозвенит 29 мая. С 1 по 9 июня в учебных заведениях пройдут экзамены, выпускные вечера запланированы на 11 июня.
Фото из архива БЕЛТА
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Аттестаты об окончании школы получат более семи тысяч выпускников в Минской области
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