В Токио продолжаются летние Олимпийские игры: атлеты из десятков государств ведут борьбу за звание лучших. В медальном зачете расклад меняется каждый день, но лидеры последние несколько суток остаются теми же: Китай, Япония, США. У команды последних в национальной копилке уже 30 олимпийских наград.
По количеству золотых медалей Соединенные Штаты сейчас на третьем месте в общемировом рейтинге – 10 наград. Правда, отстают они ненамного: у Китая и Японии – по 11. Серебряных медалей удостоились 11 американских спортсменов, а бронзовых – 9.
По общему числу медалей на втором месте Китай – 24 награды, из которых 5 серебряных и 8 бронзовых. Японцы же завоевали 4 серебряных и 5 бронзовых.
Россия расположилась на четвертой строчке рейтинга. У страны-соседки 19 медалей в сумме, 7 из которых – золотые.
Беларуси в рейтинге пока нет.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Главные итоги соревнований за вчера можете почитать в обзоре по ссылке.
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Атлеты из США завоевали уже 30 медалей на Олимпиаде
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