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  2. «Атлетико» уступил «Атлетику» в матче Примеры и подпустил конкурентов в борьбе за чемпионство

«Атлетико» уступил «Атлетику» в матче Примеры и подпустил конкурентов в борьбе за чемпионство

В состоявшемся в Бильбао одном из ключевых поединков 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 2:1.



Вылет из элитного дивизиона по итогам сезона «Атлетику» уже не грозит, но и до высоких мест он уже вряд ли дотянется, вследствие чего может спокойно доигрывать сезон. А вот «Атлетико», который ведет борьбу за чемпионство с «Реалом», «Барселоной» и «Севильей», очки были нужны как воздух. Это, похоже, в чем-то сковало игроков, которые не смогли проявить свои лучшие качества.

Алехандро Беренгер вывел хозяев поля вперед на восьмой минуте. Стефан Савич на 77-й восстановил равновесие. Но за четыре минуты до окончания основного времени поединка «Атлетик» все-таки вырвал викторию благодаря точному удару Иньиго Мартинеса.


Остальные матчи этого тура, которые состоялись 24–25 апреля, принесли следующие результаты: «Эльче» – «Леванте» – 1:0, «Вальядолид» – «Кадис» – 1:1, «Валенсия» – «Алавес» – 1:1, «Реал» – «Бетис» – 0:0, «Уэска» – «Хетафе» – 0:2, «Вильярреал» – «Барселона» – 1:2, «Сельта» – «Осасуна» – 2:1, «Севилья» – «Гранада» – 2:1. Сегодня вечером состоится игра «Эйбар» – «Реал Сосьедад».

Отметим, что все преследователи «Атлетико», претендующие на золото, в отчетном туре пополнили свою очковую копилку («Реал» сыграл вничью, а «Барса» и «Севилья» победили), вследствие чего ситуация вверху турнирной таблицы еще больше уплотнилась. На счету лидирующего «Атлетико» 73 балла, у «Реала» и «Барселоны» – по 71, а у «Севильи» – 70. 

В списке бомбардиров на первом месте находится лидер «Барселоны» Лионель Месси, забивший 25 мячей.
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Фото: РЕЙТЕР
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