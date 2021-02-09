«Атлетико» упустил победу в концовке матча с «Сельтой»

Несмотря на то, что эту игру были вынуждены пропустить несколько ключевых игроков команды из Мадрида, заразившиеся COVID-19, именно она считалась очевидным фаворитом. И по ходу игры хозяева поля вели в счете – 2:1. Однако не смогли удержать перевес, пропустив второй мяч незадолго до финального свистка.В составе «Атлетико» голевой дубль оформил Луис Суарес, отличившийся на 45-й и 50-й минутах, а у «Сельты» авторами забитых мячей стали Санти Мина (13-я минута) и Факундо Феррейра (89).Луис Суарес благодаря своим голевым успехам в этом матче утвердился на первом месте в списке лучших бомбардиров Примеры, теперь имея на своем счету 16 голов. Уругваец опережает ближайших преследователей – Лионеля Месси («Барселона») и Юссефа Эн-Несири («Севилья») – на три взятия ворот.Матчи этого тура, состоявшиеся 5–7 февраля, закончились так: «Алавес» – «Вальядолид» – 1:0, «Леванте» – «Гранада» – 2:2, «Уэска» – «Реал» – 1:2, «Эльче» – «Вильярреал» – 2:2, «Севилья» – «Хетафе» – 3:0, «Реал Сосьедад» – «Кадис» – 4:1, «Атлетик» – «Валенсия» – 1:1, «Осасуна» – «Эйбар» – 2:1, «Барселона» – «Бетис» – 3:2.Поединки следующего тура запланированы на 12–15 февраля. Наибольшее внимание будет приковано к играм «Гранада» – «Атлетико», «Барселона» – «Алавес» и «Реал» – «Валенсия».Турнирную таблицу возглавляет «Атлетико», имеющий на своем счету 51 очко. Вслед за «индейцами» в группе лидеров последовательно идут «Барселона» (43), «Реал» (43), «Севилья» (42), «Вильярреал» (36), «Реал Сосьедад» (35), «Бетис» (30) и «Гранада» (30).