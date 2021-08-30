«Атлетико» и «Вильярреал» сыграли вничью в поединке Примеры

Так как «Севилья» в отчетном туре потеряла очки, действующий чемпион имел возможность выйти на чистое первое место в таблице. Но выполнить необходимое для этого условие (победить), хоть «Атлетико» доминировал (удары – 23:2, в створ ворот – 4:2, угловые – 16:0), «индейцам» не удалось. И более того – по ходу матча они дважды уступали в счете и ушли от поражения лишь в добавленное время, да и то только благодаря автоголу.В составе «Вильярреала» отличились Ману Тригерос (52-я минута) и Арно Груневелд (74). «Атлетико» ответил голом за авторством Луиса Суареса (56), а еще один мяч в собственные ворота отправил защитник гостевой команды Аисса Манди (90+5).Остальные матчи третьего тура закончились так: «Мальорка» – «Эспаньол» – 1:0, «Валенсия» – «Алавес» – 3:0, «Сельта» – «Атлетик» – 0:1, «Эльче» – «Севилья» – 1:1, «Реал Сосьедад» – «Леванте» – 1:0, «Бетис» – «Реал» – 0:1, «Барселона» – «Хетафе» – 2:1, «Райо Вальекано» – «Гранада» – 4:0, «Кадис» – «Осасуна» – 2:3.Единоличного лидера в турнирной таблице нет: сразу шесть команд – «Реал», «Севилья», «Валенсия», «Барселона», «Атлетико» и «Мальорка» – имеют по семь баллов.